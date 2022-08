EUR/JPY fällt am Montag den dritten Tag in Folge. Bei 134,98 und 133,92 befinden sich kleinere Unterstützungsmarken. EUR/JPY beginnt die Woche deutlich in der Defensive und nähert sich der Schlüsselzone 135,00 bzw. den 3-Monatstiefs. Das Währungspaar ist in die dritte Woche in Folge mit Verlusten gestartet und bleibt in nächster Zeit anfällig für weitere ...

