DGAP-News: advides AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Hauptversammlung

advides AG: Hauptversammlung der advides AG vom 29. Juli 2022



01.08.2022 / 16:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die am Freitag, 29.07.2022 abgehaltene Hauptversammlung der advides AG hat die Herren Reinhard Hock, Dr. Tobias Lewerth und Fabio Schubotz als neue Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt. In der konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde Herr Hock zum Vorsitzenden und Herr Schubotz zu seinem Stellvertreter gewählt.

Des Weiteren stimmten die Aktionäre für die Sitzverlegung der Gesellschaft von Frankfurt/Oder nach Berlin.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlage um einen Betrag von mindestens 513.770 und höchstens 1.541.310 Euro auf einen Betrag von mindestens 2.055.080 Euro und höchstens 3.082.620 Euro mit Bezugsrecht der Aktionäre erhöht. Der Ausgabebetrag wird vom Vorstand festgelegt und beträgt mindestens 1,00 Euro. Der Kapitalerhöhungsbeschluss wird unwirksam, wenn und soweit die Kapitalerhöhung nicht bis zum 31.03.2023 in das Handelsregister eingetragen ist.

In Bezug auf die Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat hat die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020 keine Entlastung erteilt. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 wurde Entlastung erteilt.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden zeitnah auf der Unternehmenshomepage www.advides.de veröffentlicht.



01.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de