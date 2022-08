DJ S&P: Aktivität in US-Industrie zeigt im Juli nachlassende Tendenz

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juli im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 52,2 von 52,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand auf diesem Niveau erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 52,3 ermittelt worden.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Abgesehen von der Zeit der Lockdowns in der Pandemie habe der Index seit 2009 nicht mehr ein so schwieriges Geschäftsumfeld gezeigt, sagte Chefökonom Chris Williamson. Die steigenden Lebenshaltungskosten seien einer der am meisten genannten Gründe für Umsatzrückgänge, doch auch die schwächere Wirtschaftsentwicklung und eine größere Vorsicht der Unternehmen bei Bestellungen würden belasten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2022 10:02 ET (14:02 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.