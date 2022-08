Standard Lithium-Aktionäre dürften heute regelrecht verzweifeln. Immerhin rauscht die Aktie rund vier Prozent in die Tiefe. Auf 5,42 USD verbilligen sich damit nun die Anteilsscheine. Geht den Anlegern hier nun die Luft aus?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Gleichwohl die Anleger heute richtig bluten müssen, stimmt das charttechnische Bild optimistisch. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite So genügt ein Anstieg von rund zwölf Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Diese Bestmarke stellt sich auf 6,09 USD. Wir stehen also unmittelbar vor der Entscheidung.

Der gleitende Durchschnitt 200 liegt momentan bei 7,22 USD. Langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...