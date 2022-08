Vonovia - Kann die Aktie die Erholung fortsetzen?

Bastian Galuschka,

Der Immobilienkonzern Vonovia wird am Mittwoch die Zahlen für das erste Quartal und erste Halbjahr 2022 vorlegen. Vonovia-Chef Rolf Buch möchte auch in diesem Jahr den operativen Gewinn (FFO) auf eine Spanne zwischen 2,0 und 2,1 Mrd. EUR steigern. Im vergangenen Jahr hatte der FFO noch bei 1,7 Mrd. EUR gelegen. Beim Umsatz peilt Vonovia nach 5,2 Mrd. EUR 2021 für 2022 6,2 bis 6,4 Mrd. EUR an. Analysten bewerteten zuletzt mögliche Portfolioverkäufe in Schweden und Baden-Württemberg als positiv. Die Relation Nettoschulden zum operativen EBITDA würd sich bei Vonovia dadurch verbessern. Der Aktienkurs des DAX-Konzerns war durch deutlich gestiegene Zinsen und die Befürchtung einer schweren Rezession mit stark fallenden Häuserpreise unter Druck geraten.

Chart: Vonovia

Widerstandsmarken: 32,48/34,39/36,24/36,84/37,98 EUR

Unterstützungsmarken: 29,52/26,95 EUR

Aus charttechnischer Sicht ist die Vonovia-Aktie nach einem brachialen Abverkauf in eine Gegenbewegung eingebogen, die den Wert zurück an den Widerstand bei 32,48 EUR führte. Um die Erholungsrally fortzuführen, bedarf es nun weiterer Gewinne über diesen Widerstand. Das Kaufsignal könnte die Aktie in diesem Fall in Richtung 34,39 und 36,24 EUR tragen. Eine große Kurslücke wartet zwischen 36,84 und 37,98 EUR.

Scheitert die Aktie dagegen am Widerstand um 32,50 EUR, wären Abgaben in Richtung 29,52 EUR zu erwarten. Eine abgeschlossene mittelfristige Bodenbildung liegt bislang bei diesem Wert nicht vor.

Vonovia in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.03.2021 - 01.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Vonovia in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017- 01.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Vonovia für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Vonovia HB895H 1,01 21,85 3,13 Open End Vonovia HB8MYY 0,50 27,03 6,42 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.08.2022; 16:18 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Vonovia für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Vonovia HB5WVN 1,03 41,84 3,10 Open End Vonovia HB62D0 0,56 37,08 5,72 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.08.2022; 16:20 Uhr

