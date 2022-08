Die LocoSoco Group Plc ("LocoSoco", "LOCO"), die Plattform, die durch den Vertrieb von Produkten und Technologien, die zur Nachhaltigkeit beitragen, gemeinsamen Wohlstand schafft und am Direct Market des Wiener MTF notiert ist, freut sich, ihre Partnerschaft mit dem legendären London Stadium bekannt zu geben, das Platz für über 60.000 Fans bietet.

Gary Bell, Head of Commercial des London Stadium

Das London Stadium unterhält langfristige, auf die Gemeinschaft ausgerichtete strategische Beziehungen zu einem Veranstaltungsort von Weltrang, der eine Schlüsselrolle in seinen allgemeinen Marketingstrategien spielt und sein Wachstum beschleunigt. Gary Bell, Head of Commercial des London Stadium, fügte hinzu: "Beim London Stadium geht es im Wesentlichen um ein Vermächtnis. Es geht um die Wiederbelebung eines Gebiets in London, das vor über 20 Jahren noch Brachland war. Es geht darum, Möglichkeiten für Menschen zu schaffen und neue Gemeinschaften aufzubauen, und genau darum geht es bei Eleven Sports Media. Es geht um Gemeinschaft. Und so bringen wir zwei Unternehmen mit großer Synergie zusammen."

Das London Stadium setzt sich dafür ein, die positive Entwicklung fortzusetzen, und die Reichweite seiner digitalen Werbemöglichkeiten ist beachtlich. Darüber hinaus deckt sich das Engagement des London Stadium für die Gemeinschaft mit den Zielen von LocoSoco selbst. Das Bestreben, echte Verbindungen mit der lokalen Geschäftswelt aufrechtzuerhalten und eine Partnerschaft mit dem London Stadium einzugehen, ist daher eine große Verantwortung und ein echtes Privileg für LocoSoco.

James Perry, CEO von LocoSoco, kommentierte: "Als Unternehmen, das Produkte liefert, die auf Menschen und den Planeten Rücksicht nehmen, ist LocoSoco begeistert und fühlt sich geehrt, Associate Partner des London Stadium zu sein, was mit erstklassigen Werbemöglichkeiten innerhalb und außerhalb dieses berühmten Stadions einhergeht.

Das London Stadium macht einen Unterschied für die Gemeinschaft. Diese Partnerschaft ermöglicht es LocoSoco, unsere Produkte, Dienstleistungen und Technologien auf lokaler und globaler Ebene bei den Besuchern des Stadions und den Zuschauern im Fernsehen und im Internet zu bewerben. Wir glauben, dass dies LocoSoco die Möglichkeit gibt, Gemeinschaften und Unternehmen weltweit zu mehr Nachhaltigkeit zu verhelfen.

Ich freue mich darauf, über die Fortschritte dieser ehrgeizigen Partnerschaft berichten zu können."

