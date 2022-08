FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 15. August



DIENSTAG, DEN 2. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fresenius, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen

07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Krones, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q2-Zahl

07:30 DEU: Dic Asset, Q2-Zahlen

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Sage Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen 12:00 USA: Dupont de Nemours, Q2-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen

22:05 USA: Airbnb, Q2-Zahlen

22:05 USA: Starbucks Corporation, Q3-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Diebold Nixdorf, Q2-Zahlen

DEU: Cenit AG, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h)

ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen

USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen

USA: Gilead Sciences, Q2-Zahlen

USA: PayPal, Q2-Zahlen

USA: Kfz-Umsatz, 07/22



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen Q3

11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verkündet Entscheidung zu Reiserücktritt bei Ausbruch der Pandemie: Wann können Pauschalreisende kostenfrei stornieren?, Karlsruhe

MITTWOCH, DEN 3. AUGUSTTERMINE UNTERNEHMEN06:30 NLD: Shop Apotheke, Q2-Zahlen (9.00 h Webcast)06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (Pressecall 7.45 h, Analystencall 8.30 h)) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall, Pressecall 10.30 h) 07:00 DEU: Vonovia, Q2-Zahlen (7.30 h Call)07:00 DEU: Basler, Q2-Zahlen07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen (Call 15.00 h)07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (11.00 h Webcast)07:30 DEU: Vossloh, Halbjahreszahlen07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen (10.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q2-Zahlen08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen08:15 DNK: A.P. Moller-Maersk, Halbjahreszahlen10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Call zu den Halbjahreszahlen 12:55 USA: Under Armour, Q1-Zahlen13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen (detailliert)22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen22:05 USA: Altice USA, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA, VdA - Pkw-Zulassungszahlen 07/22

DEU: Medigene, Halbjahreszahlen (Call 15.00 h)

FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

GBR: Ferrexpo, Halbjahreszahlen

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen

ITA: Telecom Italia, Q2-Zahlen

USA: Allstate, Q2-Zahlen

USA: BorgWarner, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: PMI Dienste 07/22

08:00 DEU: Im- und Exporte 06/22

08:00 DEU: Handelsbilanz 06/22

08:30 CHE: Verbraucherpreise 07/22

09:15 ESP: S&P PMI Dienste 07/22

09:45 ITA: S&P PMI Dienste 07/22

09:50 FRA: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 06/22

16:00 USA: ISM Dienste 07/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/22 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

16:00 DEU: Dritte Verhandlungsrunde zwischen Lufthansa und Verdi für Bodenpersonal. Verdi fordert 9,5 Prozent mehr für rund 20 000 Bodenbeschäftigte der Lufthansa.

DONNERSTAG, DEN 4. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen

06:30 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:00 AUT: S&T, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystencall, 11.30 h Pressecall) 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Call)

07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Manz, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Call)

07:30 DEU: Compugroup Medical, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pressecall) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Q2-Zahlen (15.00 h Pressecall) 07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Kuka, Q2-Zahlen

07:50 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen (9.00 h Call)

08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 FIN: Outokumpu, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Next, Q2-Umsatz

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen

08:30 DEU: BayWa, Halbjahreszahlen (detailliert) (10.30 h Pk) 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen

13:10 CHN: Alibaba, Q1-Zahlen

13:30 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Morphosys, Call zu den Q2-Zahlen

14:00 USA: Kellogg, Q2-Zahlen

22:01 USA: Amgen, Q2-Zahlen

22:01 USA: Expedia, Q2-Zahlen

22:05 USA: Dropbox, Q2-Zahlen

22:30 USA: GoPro, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen CHE: Adecco, Halbjahreszahlen

CHE: VAT, Halbjahreszahlen

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

NLD: ING Groep, Q2-Zahlen

USA: Kellogg, Q2-Zahlen

USA: Cigna, Q2-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen

USA: Lyft, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/22

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/22

08:00 DEU: Dienstleistungen (Umsatz und Beschäftigte), 05/22 08:00 DEu: Erstveröffentlichung EU-SILC - Armutsgefährdung in Deutschland, Jahr 2021

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Handelsbilanz 06/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



FREITAG, DEN 5. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (11.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Post, Q2-Zahlen (8.30 h Pressecall) 07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Halbjahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen

11:00 DEU: Dr. Hönle, 9Monatszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: Frühindikatoren 06/22 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 06/22

08:00 FIN: Handelsbilanz 06/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Handelsbilanz 06/22

08:45 FRA: Industrieproduktion 06/22

09:00 ESP: Industrieproduktion 06/22

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 07/22

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 07/22

14:30 USA: Erwerbsquote 07/22

21:00 USA: Konsumentenkredite 06/22



EUR: S&P Ratingergebnis EFSF, ESM, Bosnien und Herzegowina EUR: Moody's Ratingergebnis Russland

EUR: Fitch Ratingergebnis Lettland, Frankreich



SONNTAG, DEN 7. AUGUST

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 07/22



MONTAG, DEN 8. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 h Pressecall, 10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: q.beyond, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen

13:30 DEU: Volkswagen Financial Services, Halbjahreszahlen 17:40 DEU: Alstria Office, Halbjahreszahlen

22:15 USA: News Corp, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen

NLD: PostNL, Halbjahreszahlen

USA: American International Group, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 06/22

10:30 EUR: Sentix, Investorvertrauen 08/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 07/22



DIENSTAG, DEN 9. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

07:00 LUX: Corestate Capital, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen (11.00 h Call)

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (9.30 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 08:00 DEU: PWO, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Halbjahreszahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Alcon, Q2-Zahlen

DEU: Leifheit, Halbjahreszahlen (detailliert)

USA: Warner Music Group, Q3-Zahlen

USA: Coinbase Global, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/22 (vorläufig) 14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/22 (vorläufig)

14:30 USA: Lohnstückkosten Q2/22 (vorläufig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung des Prozesses gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs, Braunschweig

GBR: Fünfter Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson, Darlington

MITTWOCH, DEN 10. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 DEU: Stratec, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pressecall, 12.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen (09.30 h Call) (11.00 h Hauptversammlung online) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (10.00 h Call)

07:05 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen

07:05 DEU: Leoni, Q2-Zahlen

07:15 DEU: SNP Schneider-Neureither, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (10.00 h Call)

07:30 DEU: HHLA, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Wienerberger, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Hawesko, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: PNE, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Prudential, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

18:30 DEU: Metro AG, Q3-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KfW, Q2-Zahlen

AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

DNK: Vestas, Q2-Zahlen

USA: Sonos, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/22

03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/22

07:00 FIN: Industrieproduktion 06/22

08:00 DEU: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig)

10:00 AUT: Industrieproduktion 06/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig)

11:00 GRC: Industrieproduktion 06/22

12:00 PRT: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 07/22

14:30 USA: Realeinkommen 07/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 06/22 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



DONNERSTAG, DEN 11. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07/22

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Analystencall) 07:00 DEU: Varta, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Synlab, Q2-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (8.00 h Pressecall, 9.30 h Analystencall) 07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen

07:20 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: GFT, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Deutz, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen (9.00 h Online-Pk) 07:30 DEU: Instone Real Estate, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Aurelius, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: New Work, Q2-Zahlen

07:30 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen (detailliert)

07:45 DEU: Va-Q-Tec, Halbjahreszahlen

07:55 DEU: Stemmer Imaging, Q2-Zahlen

08:00 LUX: Global Fashion Group, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Westwing, Q2-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, 9Monatszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:30 DEU: Helma Eigenbau, Halbjahreszahlen

08:45 DEU: Metro, Call zu den Q3-Zahlen

17:45 DEU: Patrizia , Q2-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biotest, Halbjahreszahlen

DEU: Berentzen Gruppe, Halbjahreszahlen

CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen

USA: ResMed, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Leistungsbilanz 06/22

08:00 ROU: Verbraucherpreise 07/22

10:00 FRA: IEA, Öl-Monatsbericht

14:30 USA: Erzeugerpreise 07/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk der Zentralgenossenschaft Raiffeisen zur Getreideernte, Karlsruhe

GBR: Sechster Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson, Cheltenham

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 12. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen

07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen

08:00 DEU: MBB, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

08:00 IRL: Flutter, Halbjahreszahlen

08:15 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Q2-Zahlen (10.00 h Call)

09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 08/22 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/22

08:00 GBR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 06/22

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 06/22

08:00 GBR: Privatkonsum Q2/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 07/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 06/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 06/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/22 (vorläufig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland, Dänemark

EUR: S&P Ratingergebnis Ungarn, Schweiz

EUR: Fitch Ratingergebnis Dänemark



MONTAG, DEN 15. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Encavis, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen

07:15 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

04:00 CHN: Industrieproduktion 07/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/22

06:30 JPN: Industrieproduktion 06/22 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/22

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 07/22

14:30 USA: Empire State Index 08/22

16:00 USA: NAHB-Index 08/22



