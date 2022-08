Halle/MZ (ots) -



Momentan stehen wir hier noch sehr stabil da. Ab 2025, wenn die Babyboomer-Generation in Rente geht, gibt es zunehmenden Reformbedarf. Fraglos wäre es wünschenswert, wenn die Bundesregierung hierfür Konzepte entwickelte - schon in dieser Legislaturperiode. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium hat vor einem Jahr den klugen Vorschlag gemacht, das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Wenn diese steige, solle ein Teil davon länger gearbeitet werden. Das ist ein fairer Gedanke. Nur: Die Statistische Lebenserwartung in Deutschland hat sich durch die Corona-Pandemie gerade verringert. Das bleibt hoffentlich nicht so, zeigt aber, wie zeitlich deplatziert der Renten-Vorstoß ist. Vom Tisch ist die Debatte damit aber nicht.



