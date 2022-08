Build Your Dreams-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. So schießt der Kurs rund vier Prozent in die Gewinnzone. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 37,80 USD. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Anmerkung der Redaktion: Startet Build Your Dreams jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund zwölf Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bei 42,49 USD liegt dieses Hoch. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...