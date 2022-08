Die Debatte darüber, ob sich die USA in einer Rezession befinden, geht weiter, aber der Top-Energieanalyst von Goldman Sachs sagt, dass ein Schlüsselindikator keine Warnsignale aussendet: die Rohstoffmärkte. Jeff Currie sagt, dass die Nachfrage nach Rohstoffen weiterhin stark sei, was darauf hindeute, dass die USA sich nicht in einer Rezession befänden."Wenn man sich die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen - Öl und Metalle zusammen - ansieht, dann war die Rezession im April und Mai, als China die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...