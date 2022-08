Dass die DSGVO durchaus in einigen Fällen Unternehmen beim Datensammeln bremsen kann, zeigt der Fall der Hannoverschen Volksbank. Diese soll nun ein hohes sechsstelliges Bußgeld zahlen - für Marketingmaßnahmen, wie sie möglicherweise auch andere Banken in der Vergangenheit angestrebt haben. Die Hannoversche Volksbank soll ein Bußgeld in Höhe von 900.000 Euro aufgrund von Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung zahlen. Die vergleichsweise hohe Strafe hat die niedersächsische Datenschutzbehörde festgesetzt, da das Institut Kundendaten ausgewertet und zur Profilbildung für Marketingbelange angereichert haben soll - verbunden mit dem Ziel, die Ausführung von gezielteren Werbeansprachen zu ...

