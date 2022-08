Stabilus kann trotz schwierigen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen und kann dank sehr guter Geschäfte in Asien und Amerika in seinem gerade abgelaufenen dritten Quartal Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Auch für das Gesamtjahr wird der Stabilus-Vorstand noch optimistischer und traut sich in diesem Jahr beim Umsatz den Sprung über die...

Den vollständigen Artikel lesen ...