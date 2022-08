DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In der Schweiz blieben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.52 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.706,62 -0,04% -13,77% Stoxx50 3.655,59 -0,19% -4,27% DAX 13.479,63 -0,03% -15,14% FTSE 7.413,42 -0,13% +0,53% CAC 6.436,86 -0,18% -10,01% DJIA 32.885,82 +0,12% -9,50% S&P-500 4.129,28 -0,02% -13,36% Nasdaq-Comp. 12.419,81 +0,24% -20,61% Nasdaq-100 12.992,41 +0,34% -20,39% Nikkei-225 27.993,35 +0,69% -2,77% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,2 +63 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 93,54 98,62 -5,2% -5,08 +30,7% Brent/ICE 99,88 103,97 -3,9% -4,09 +34,1% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 199,50 195,00 +4,5% 8,59 +221,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.772,39 1.766,20 +0,4% +6,19 -3,1% Silber (Spot) 20,40 20,35 +0,2% +0,04 -12,5% Platin (Spot) 907,99 898,97 +1,0% +9,02 -6,4% Kupfer-Future 3,54 3,58 -1,4% -0,05 -20,4% YTD zu Vortagsschluss

Rezessions- und Nachfragesorgen drücken die Erdölpreise kräftig - befeuert von schwachen Daten aus China. Die Erdölnachfrage könnte einbrechen, sollten die Wirtschaftsräume Europa, China und Nordamerika gleichzeitig in die Rezession oder zumindest in die Nähe einer solchen abrutschen, heißt es im Handel. Am Markt richten sich die Blicke zudem auf das Opec-Treffen am Mittwoch. Es wird erwartet, dass das Ölkartell ein Ende der Produktionskürzungen, die nach dem Ausbruch von Covid-19 eingeführt wurden, beschließen wird.

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen drehen im Fahrwasser neuer US-Daten ins Plus. Denn die Daten lassen zumindest die Hoffnung am Leben, dass die USA ohne harte Rezession auskommen könnte. Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Juli verlangsamt, aber nur sehr gering. Der ISM-Einkaufsmanagerindex übertraf zudem die Erwartungen und hielt sich klar im Wachstum signalisierenden Bereich. Die Zweitveröffentlichung des Einkaufsmanagerindexes von S&P Global bestätigt diese positive Sicht. Im Handel wird zudem darauf verwiesen, dass sich beim ISM die Preiskomponente deutlich abgeschwächt hat. Dieser Aspekt dämpft zugleich die Zinserhöhungsspekulationen etwas, wodurch Aktien tendenziell gestützt werden. Auch die einbrechenden Erdölpreise reduzieren die Inflations- und Zinssorgen etwas. Die Bauausgaben zeigen sich schwach und deuten in die gleiche Zinsrichtung. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit steigt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 32.889 Punkte, der S&P-500 stagniert und der Nasdaq-Composite zieht um 0,3 Prozent an. Ölwerte stehen mit einem Sektorminus von 2,8 Prozent unter Druck.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach den kräftigen Aufschlägen der vergangenen Woche galt eine Verschnaufpause als erwartbar, die hohe Aufwärtsdynamik droht aber verloren zu gehen. "Die Belastungsfaktoren sind einfach zu groß", so ein Händler mit Blick auf die weiter steigenden Gaspreise und die Rezessionssignale. Mit dem Feiertag in Zürich fehlten vor allem im Pharmasektor die Kursvorgaben wichtiger Unternehmen. Klare Gewinner waren die Bankenwerte nach guten Geschäftszahlen der HSBC, der Stoxx-Subindex stieg um 0,9 Prozent. Die Ölpreise gaben deutlich nach. "Die China-Daten drücken die Preise", so ein Marktteilnehmer. Daten zeigten, dass auch China schon an der Schwelle zur Rezession steht. Das Einzelhandelsminus in Deutschland von real 8,8 Prozent galt angesichts der Diskussion um die Weitergabe der hohen Gaspreise nicht als wirkliche Überraschung. Lediglich ausgewählte Einzelwerte litten etwas: Im DAX fielen Zalando um 1,4 Prozent. Im SDAX gaben Ceconomy 2,9 Prozent ab. Covestro fielen um 0,5 Prozent nach einer erneut gesenkten Prognose. Positiv kamen die Geschäftszahlen der HSBC an. Die Aktien legten um 6,1 Prozent zu. Für Pearson ging es um fast 13 Prozent nach oben. Umsatz wie auch Ertrag profitierten von strategischen wie operativen Fortschritten. Als solide stuften Analysten die Geschäftszahlen des Energiekonzerns OMV ein. Der Kurs notierte mit den schwachen Öl-Aktien 0,6 Prozent leichter.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:11 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0274 +0,5% 1,0220 1,0126 -9,6% EUR/JPY 135,37 -0,6% 135,51 138,32 +3,4% EUR/CHF 0,9754 +0,3% 0,9720 0,9753 -6,0% EUR/GBP 0,8367 -0,3% 0,8390 0,8421 -0,4% USD/JPY 131,75 -1,1% 132,57 136,60 +14,5% GBP/USD 1,2279 +0,8% 1,2185 1,2024 -9,3% USD/CNH (Offshore) 6,7743 +0,4% 6,7655 6,7691 +6,6% Bitcoin BTC/USD 23.205,50 -1,6% 23.337,79 20.837,45 -49,8%

Der Dollarindex gibt 0,6 Prozent nach. "Die schwachen realwirtschaftlichen Daten aus China sind kein gutes Zeichen für den US-Dollar", so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Eine sinkende Nachfrage aus China bedeute auch, dass weltweit weniger Energie nachgefragt werde. "Wenn aber die Energiepreise nicht mehr steigen, dann steigt auch der Wert der US-Exportgüter nicht mehr." Damit entfalle ein wesentlicher Treiber der Dollar-Stärke.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. An den chinesischen Handelsplätzen lasteten enttäuschende heimische Einkaufsmanagerindizes (PMI) auf der Stimmung. Schwache Konjunkturdaten wecken auf der anderen Seite aber Hoffnungen auf weitere Wirtschaftsstimuli. In Hongkong wurden erneut Aktien aus dem von Zahlungsschwierigkeiten geplagten Immobiliensektor verkauft, nachdem im Juli weniger Eigenheime verkauft worden waren. So fielen Country Garden Holdings um 5,6 Prozent. Im Technologiesektor gaben Alibaba um 3,2 Prozent nach. Die US-Börsenaufsicht hat Alibaba auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, deren Börsennotierung in den USA möglicherweise beendet wird. Gut kamen die Geschäftszahlen der Bank HSBC (+3,6%) an. Das Geldhaus kündigte zudem an, im kommenden Jahr wieder Quartalsdividenden zu zahlen. In Tokio wurde der Nikkei-Index getragen von ermutigenden Geschäftszahlen unter anderem von Nippon Sanso Holdings (+7,7%) und Monotaro (+7,3%). Sony fielen nach einer Gewinnwarnung um 3,2 Prozent. Fujitsu (-6,6%) hatte einen Gewinneinbruch gemeldet. An der Börse in Seoul drückten Gewinnmitnahmen den Kurs des Indexschwergewichts Samsung um 0,2 Prozent. Im Windschatten des jüngsten Ölpreisanstiegs verbesserte sich der Energiesektor in Sydney um 1,9 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bafin hält Abschluss 2019 von Adler Real Estate für fehlerhaft

Die Adler Group SA will gegen einen Bescheid der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Rechtsmittel einlegen. Die Bafin teilte am Montag mit, dass sie den Konzernabschluss der Adler Real Estate AG zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2019 für fehlerhaft hält. Das Immobilienprojekt "Glasmacherviertel" in Düsseldorf-Gerresheim sei mit 375 Millionen Euro angesetzt und damit um 170 bis 233 Millionen Euro zu hoch bewertet worden, so die Aufsichtsbehörde.

Hella-Aufsichtsratschef Kühn tritt zurück

Der Aufsichtsratschef der Hella GmbH & Co. KGaA, Klaus Kühn, tritt zurück. Kühn lege nicht nur sein Mandat im Aufsichtsrat und den Vorsitz hierüber, sondern auch das im Gesellschafterausschuss mit Ablauf der Hauptversammlung am 30. September aus persönlichen Gründen nieder, teilte der Autozulieferer mit. Über die entsprechende Nachfolge soll zeitnah entschieden werden.

S Immo empfiehlt das Übernahmeangebot von CPI Property anzunehmen

Der Vorstand und Aufsichtsrat der S Immo AG empfehlen den Aktionären das Übernahmeangebot der CPI Property Group anzunehmen. "Nach sorgfältiger Analyse und Abwägung halten Vorstand und Aufsichtsrat die von der CPI angebotene Gegenleistung in Höhe von 23,50 Euro je Aktie cum-Dividende für das Geschäftsjahr 2021 für fair und angemessen", so das österreichische Unternehmen in einer Kapitalmarkt-Mitteilung.

Fresenius Kabis US-Zulassungsantrag für Tocilizumab angenommen

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Zulassungsantrag von Fresenius Kabi für MSB11456, einem Biosimilar-Kandidaten von Actemra (Tocilizumab), zur Prüfung akzeptiert. Dies ist ein wichtiger Entwicklungsfortschritt der Biosimilar-Pipeline von Fresenius Kabi in den USA, wie das Unternehmen mitteilte. Der Zulassungsantrag umfasst Darreichungsformen sowohl für die subkutane (vorgefüllte Fertigspritze und Autoinjektor) als auch für die intravenöse Verabreichung.

Pepsico beteiligt sich an Getränkehersteller Celsius

Die Pepsico Inc und Celsius Holdings haben eine endgültige Vereinbarung über eine langfristige Vertriebsvereinbarung in den USA getroffen, wobei Pepsico auch eine Beteiligung erwirbt. Die Aktie von Celsius macht im frühen US-Handel einen Kurssprung um 7,7 Prozent nach oben. Die Pepsico-Aktie notiert 0,7 Prozent höher.

