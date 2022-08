Dow Chemical-Aktionäre werden heute kräftig durchgeschüttelt. Die Aktie büßt nämlich rund zwei Prozent ein. Das Wertpapier valutiert damit bei nur 52,13 USD. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären.

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Dow Chemical der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Dow Chemical-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unverändert gut aus. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund drei Prozent. Diese absolute Bestmarke liegt bei 53,80 USD. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Anleger, die für Dow Chemical mittel- und langfristig bullish eingestellt ist, könnten den aktuellen Rücksetzer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...