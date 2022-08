Die deutschen Aktien haben am Montag kaum verändert geschlossen. Die schwächeren Konjunkturzahlen wurden von überwiegend positiv aufgenommenen Quartalsberichten größtenteils ausgeglichen. Bei den Einzelwerten reagierte die Aktie von Varta mit einer Aufholjagd auf die anfänglich hohen Verluste, während die Titel von Amazon und Tesla deutlich von charttechnischem Rückenwind profitierten. Die Aktie von Amazon litt dagegen unter dem Risiko eines Delistings in den USA.Der DAX hat am Montag kaum verändert geschlossen. Der deutsche Leitindex ...

