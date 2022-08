Unternehmen können praktische, individuell anpassbare Trainingseinheiten für alle Mitglieder ihrer Teams nutzen.

Gurobi Optimization, LLC, Hersteller des weltweit schnellsten mathematischen Optimierungslösers, kündigt die Einführung von Gurobi Compass an, seinem neuen, von Experten geleiteten Schulungsprogramm, das die Leistungsfähigkeit der Optimierung für alle zugänglich machen soll.

Da die Nutzerbasis von Gurobi mittlerweile weit über Fachleute aus dem Bereich Operations Research hinausgeht, zielt Gurobi Compass darauf ab, allen Rollen eine erfolgreiche und nahtlose Nutzererfahrung zu ermöglichen von Produktverantwortlichen, Projektmanagern, Softwareentwicklern und IT-Experten. Das Programm nutzt praktische Workshops, Live-Unterricht und On-Demand-Videos, um die Teilnehmer in dem Format zu unterrichten, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Dr. Kostja Siefen, Leiter des Technical Account Management Teams bei Gurobi, erklärt: "Jedes Produkt und jedes Projektteam ist einzigartig. Deshalb kann eine Schulung niemals ein Einheitsangebot sein.

Und in der Tat bietet Gurobi Compass hoch individualisierte Schulungspakete an, die nach einer kostenlosen Hör- und Lernsitzung zusammengestellt werden, in der die Kunden ihre spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen äußern können.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Themen, die Gurobi Compass abdeckt, um allen Mitgliedern eines Teams zu helfen, sich erfolgreich in den Produkten von Gurobi zurechtzufinden:

Integration und Einsatz: Die Trainer des Programms können den Anwendern die vielfältigen Möglichkeiten der Integration von Gurobi-Softwarekomponenten in ihre Optimierungslösungen vermitteln. Die Benutzer werden APIs, Client/Server-Trennung und flexible Cloud- und Container-Implementierungen kennenlernen.





Modellierungstechniken: Gurobi Compass kann Benutzern dabei helfen, Geschäftsprobleme und Dilemmas in geeignete mathematische Darstellungen zu übersetzen, die Gurobi dann schnell und einfach lösen kann. Diese Schulung stützt sich auf eine Reihe von Techniken, die Modellierern helfen, leistungsstarke Modellgeneratoren zu entwickeln, die weniger fehleranfällig sind und weniger Codezeilen benötigen.





Leistungsoptimierung: Für diejenigen, die bereits über Kenntnisse in der mathematischen Modellierung verfügen, kann das Leistungsoptimierungsmodul von Gurobi Compass den Benutzern helfen, neue Ansätze zur Verbesserung der Modellleistung zu entdecken, damit sie in kürzester Zeit das Beste aus der Gurobi-Technologie herausholen können.

Jedes dieser Schulungsmodule ist anpassbar, aber Gurobi kann auch einen Schritt weiter gehen und maßgeschneiderte Modelle zu den spezifischen Themen erstellen, die für ein Team am wichtigsten sind.

Gambit Research, ein innovatives Software- und Statistikberatungsunternehmen in London, UK, war einer der ersten Kunden von Gurobi Compass und sagte über diese Erfahrung: "Unser Gurobi Compass Kurs war die perfekte Mischung aus Optimierungstheorie und praktischen Übungen. Die Teilnehmer sind nun besser in der Lage, unsere tägliche Arbeit durch die Brille der Optimierung zu betrachten. Die Gurobi-Trainer waren sachkundig, hilfsbereit und freundlich. Wir hatten eine Menge Spaß!"

Jedes Gurobi Compass-Schulungsmodul ist für bis zu 150 Teilnehmer ausgelegt, dauert zwei bis drei Stunden und beinhaltet Übungen zum Mitnehmen, die es den Benutzern ermöglichen, das Gelernte sofort zu üben und anzuwenden.

Gurobi kann sogar Schulungen zum Selbststudium auf seiner Lernplattform mit praktischen Lektionen vor Ort kombinieren, um eine möglichst umfassende Lernerfahrung zu ermöglichen.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Gurobi Compass Ihrem Team helfen kann, sich mit dem weltweit leistungsfähigsten Löser vertraut zu machen, besuchen Sie www.gurobi.com/products/gurobi-compass/.

Über Gurobi-Optimierung

Mit der Decision Intelligence-Technologie von Gurobi können Sie in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung, dem Portfoliomanagement und der Marketingoptimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi Ihre optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Entscheidungsintelligenz bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit vollem Funktionsumfang und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 97 %.

Gurobi wurde 2008 gegründet und hat Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Mehr als 2.500 globale Kunden aus über 40 Branchen arbeiten mit Gurobi, darunter SAP, Air France und die National Football League sowie die Hälfte der Fortune 10 und 70 der globalen Top-Tech-Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.gurobi.com/ oder rufen Sie an unter +1 713 871 9341.

