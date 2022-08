PayPal spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund zwei Prozent vorne. Auf 88,40 USD verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Kursverlauf von PayPal der letzten drei Monate.Für eine ausführliche PayPal-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund 0,9 Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 89,21 USD liegt der Hochpunkt. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

