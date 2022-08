DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,04% auf 13.486 Pkt - Windeln.de schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat sich am Montagabend mit Blick auf den Handel mit deutschen Aktien schwer getan, auffällige Werte ausfindig zu machen. Dass die US-Arzneimittelbehörde FDA den Zulassungsantrag von Fresenius Kabi für MSB11456 zur Prüfung akzeptiert hatte, interessierte Anleger nicht. Die Titel wurden unverändert gestellt.

Auch dass der Wirtschaftsprüfer KPMG Windeln.de voraussichtlich Versagungsvermerke für den Jahres- und Konzernabschluss 2021 des Unternehmens erteilen will, bewegte den Kurs nur wenig. Es bestünden Zweifel an der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so die Prüfer. Die Papiere wurden 1,6 Prozent schwächer gehandelt. "Das ist ein Pennystock, da passierte heute Abend nicht viel", so der Marktteilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.486 13.480 +0,04% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 01, 2022 16:31 ET (20:31 GMT)

