Der Dow Jones Industrial verliert nach einigem hin und her 0,14 Prozent auf 32 798,40 Punkte.New York - Der US-Aktienmarkt hat am Montag im insgesamt recht ruhigen Handel moderat nachgegeben. Eine klare Richtung im Tagesverlauf hatte es jedoch nicht gegeben. Investoren analysierten zum einen die durchwachsenen ISM-Stimmungsdaten aus der US-Industrie und zum anderen neue Äusserungen von Notenbankern. Der Dow Jones Industrial verlor nach einigem hin und her 0,14 Prozent auf 32 798,40 Punkte.

