ÜBERGEWINNSTEUER - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat ein Ende der Debatte über die Übergewinnsteuer und mehr Fokus auf die Entlastungen gefordert. "Es ist an der Zeit, die Debatte um die Übergewinnsteuer ein für alle Mal zu begraben. Wir sollten uns jetzt vielmehr darauf konzentrieren, die Menschen nachhaltig zu entlasten und unsere Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen", sagte Djir-Sarai. "Das gelingt, indem wir schleichende Steuererhöhungen - die sogenannte kalte Progression - abschaffen und damit die breite Mitte und den Mittelstand entlasten." (Rheinische Post)

ÜBERGEWINNSTEUER - Der Präsident des Münchner ifo-Instituts, Clemens Fuest, hält die Idee einer Übergewinnsteuer nicht für zielführend. "Von der Idee, jetzt Über- oder Krisengewinnsteuern einzuführen, halte ich nichts. Wer in der Krise hohe Gewinne macht, zahlt schon heute entsprechend hohe Steuern. Darüber hinaus eine Zusatzsteuer einzuführen halte ich nicht für sinnvoll", sagte Fuest. Der Ökonom führt die Krisengewinne teilweise auch auf vorausschauendes Wirtschaften zurück. (Rheinische Post)

RENTE - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat sich in der Debatte um die Rente mit 70 offen für ein späteres Renteneintrittsalter gezeigt. "Um die Rente auch in Zukunft zu sichern, gibt es drei Stellschrauben: Renteneintrittsalter, Beitragshöhe und Rentenhöhe. Man wird nicht umhinkommen, an allen drei Schrauben zu drehen, wenn wir die künftigen Generationen nicht überlasten wollen", sagte Schnitzer. (Funke Mediengruppe)

ISSB - Der neu eingerichtete und in Frankfurt beheimatete Nachhaltigkeits-Standardsetzer ISSB ist zwar nicht explizit mit einem politischen Mandat ausgestattet. Trotzdem ist der Vorsitzende des Gremiums, Emmanuel Faber, zuversichtlich, dass die ISSB-Standards im Markt angenommen und ihren Weg in die Gesetzgebung finden werden. Er glaube, "dass immer mehr Unternehmen und Investoren bereit sein werden, unsere Standards zu übernehmen", sagt Faber im Gespräch. (Börsen-Zeitung)

