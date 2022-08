Frankfurt (ots) -Das Programm des Bundeskongresses 2022 spiegelt Stimmung und die wertvolle Arbeit in den Ganztagsschulen wider. Der Leitsatz "Zukunft Ganztag: Weiterdenken - Weiterentwickeln - Weitergehen" verdeutlicht trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, trotz der coronabedingten Rückschläge und trotz der emotionalen und kognitiven Defizite bei Schüler:innen: Wir sind da, wir ducken uns nicht weg, wir entwickeln die Schule der Zukunft für die uns anvertrauten Schüler:innen motiviert weiter.In diesem Sinne freuen wir uns, Kolleg:innen, Pädagog:innen, Wissenschaftler:innen, Eltern und Mitarbeiter:innen der Schulverwaltung und aus den Ministerien beim Kongress in Leipzig wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Die Bundesvorsitzende Eva Reiter betont: "An zahlreichen Schulen und Bildungseinrichtungen wurden und werden zukunftsweisende Ganztagsideen entwickelt, bereits umgesetzt und Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen gefunden." So bereichert dieses gesammelte Praxiswissen - aus den Zeiten der Pandemie, im Rahmen der Digitalisierung, bei der Integration geflüchteter Kinder oder bei der Personalqualifizierung den Kongress, der von den Teilnehmer:innen gestaltet und getragen wird. Die Weiterentwicklung des Ganztages mit neuen kreativen Ansätzen und ermutigenden Perspektiven kann so maßgeblich zur Lösung der anstehenden und zukünftigen Herausforderungen in den Schulen beitragen. Ziel des Kongresses ist es, gemeinsam mit den Besucher:innen, auch vor dem Hintergrund des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung, Strategien für die notwendigen Veränderungen des Bildungswesens zu entwerfen und zu diskutieren.Die Teilnehmenden können sich auf interessante Keynotes zu Beginn und am Schluss des Kongresses, 50 Workshops, Kurzvorträge, Thementische, Besuche in 21 Schulen, ein auf Leipzig bezogenes Kulturprogramm, die traditionelle Pädagogische Nacht, viele Fachaussteller, bundeslandbezogene Treffen und weiteren informellen Austausch freuen.Was Sie genau erwartet, entdecken Sie auf der Kongresshomepage: https://ganztagsschulkongress2022.de!Pressekontakt:1. Vorsitzende:Eva ReiterGrund- und Stadtteilschule Alter TeichwegAlter Teichweg 20022049 HamburgTelefon: 040/428977236Email: reiter@ganztagsschulverband.dePresse und Öffentlichkeitsarbeit:Rolf RichterTelefon: 01522/8981426Email: richter@ganztagsschulverband.deWeb: https://www.ganztagsschulverband.deOriginal-Content von: Ganztagsschulverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125591/5286955