Beim Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise dürfte sich das organische Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt haben, und zwar in beiden Geschäftsfeldern. Treiber, so glauben Analysten, sollten Preiserhöhungen und robuste Nachfrage gewesen sein. Die gestiegenen Kosten, insbesondere für Rohstoffe, dürften aber nicht ohne Spuren in der Bilanz geblieben sein.

Vor allem im Geschäftsbereich Taste, Nutrition & Health ist Symrisewohl stark gewachsen. Das Unternehmen aus Holzminden sollte hier seine Wettbewerber organisch überflügelt haben, vor allem auf dem heimischen Markt, heißt es bei Stifel. Rückenwind wird überdies von der Währungsseite und von Zukäufen erwartet, so dass einzelne Beobachter nominell mit 18 Prozent mehr Umsatz im zweiten Jahresviertel rechnen, aber auch organisch mit zweistelligem Plus rechnen. Zugleich wird die Marge nach starkem Vorjahr und aktueller Kosteninflation nicht mitkommen und unter Vorjahr bleiben. Da Symrise im Frühjahr keine Gewinnkennziffern veröffentlicht hat, wird hier erstmalig eine Ergebniskennziffer für das aktuelle Geschäftsjahr bekannt.

Angesichts der aktuellen Kostenentwicklung steht aus Sicht der Analysten hinter dem EBITDA-Margenziel von Symrise durchaus ein kleines Fragezeichen. Beim Wachstumsziel (vergleichbar 5 bis 7 Prozent plus), geht die Erwartung allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Generell werden hier mehr angesetzt als von Symrise selbst. Virginie Boucher-Ferte von der Deutschen Bank rechnet denn auch ganz klar damit, dass der Symrise-Vorstand sein Wachstumsziel nach oben nehmen wird.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1H 1H22 ggVj Zahl 1H21 Umsatz 2.219 +16% 8 1.908 Organisches Wachstum 9,2 -- 8 9,7 EBITDA 462 +10% 7 420 EBITDA-Marge 20,8 -- 9 22,0 EBIT 325 +9% 6 297 Ergebnis nach Steuern 216 +10% 6 196 Ergebnis je Aktie 1,54 +6% 6 1,45

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H

07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1H

07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1H

07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA

08:00 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 2Q

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q

12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 2Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q

12:40 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

22:17 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q (vor Börsenbeginn)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.411,00 -0,5% E-Mini-Future S&P-500 4.103,75 -0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 12.907,50 -0,4% Nikkei-225 27.603,42 -1,4% Schanghai-Composite 3.166,59 -2,9% +/- Ticks Bund -Future 158,64 +26 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.479,63 -0,0% DAX-Future 13.479,00 -0,5% XDAX 13.485,56 -0,5% MDAX 27.427,93 +0,2% TecDAX 3.143,89 +0,6% EuroStoxx50 3.706,62 -0,0% Stoxx50 3.655,59 -0,2% Dow-Jones 32.798,40 -0,1% S&P-500-Index 4.118,63 -0,3% Nasdaq-Comp. 12.368,98 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,38% +81

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Geschäft rechnen Händler am Dienstag. Der DAX wird um 13.400 Punkte erwartet. Die Vorlagen seien wenig inspirierend, der Markt dürfte sich auf Einzeltitel in der Berichtsaison konzentrieren. Die US-Märkte reagierten uneinheitlich nach dem wichtigen ISM-Index, der die These von einer Abkühlung der Wirtschaft unterstrich. Dort gingen Produktion, Preise und Auftragseingänge nach unten. Gleichzeitig steigen die Zinsen weiter, in Australien hat die Notenbank den Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte erhöht. Wichtigstes Datum der Woche ist der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Hier hoffen Marktteilnehmer, dass er weiter eine robuste Beschäftigungslage zeigt.

In Asien überwiegen Sorgen vor den Drohgebärden Chinas angesichts eines möglichen Pelosi-Besuchs in Taiwan. Der Dollar wird zum Euro daher fester erwartet. Zudem hatte Goldman Sachs am Vorabend ihre Prognosen für Europa gesenkt und erwartet den Euro nun unter Parität zur US-Währung. Wegen der Energiekrise rechnet Goldman nur noch mit einem Wachstum von 0,4 statt 1,6 Prozent im kommenden Jahr.

Rückblick: Wenig verändert - Nach den kräftigen Aufschlägen der vergangenen Woche galt eine Verschnaufpause als erwartbar, die hohe Aufwärtsdynamik droht aber verloren zu gehen. "Die Belastungsfaktoren sind einfach zu groß", so ein Händler mit Blick auf die weiter steigenden Gaspreise und die Rezessionssignale. Mit dem Feiertag in Zürich fehlten vor allem im Pharmasektor die Kursvorgaben wichtiger Unternehmen. Klare Gewinner waren die Bankenwerte nach guten Geschäftszahlen der HSBC, der Stoxx-Subindex stieg um 0,9 Prozent. Positiv kamen die Geschäftszahlen der HSBC an. Die Aktien legten um 6,1 Prozent zu. Für Pearson ging es um fast 13 Prozent nach oben. Umsatz wie auch Ertrag profitierten von strategischen wie operativen Fortschritten. Als solide stuften Analysten die Geschäftszahlen des Energiekonzerns OMV ein. Der Kurs notierte mit den schwachen Öl-Aktien 0,6 Prozent leichter.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Dass der DAX nicht besser abschnitt, lag vor allem an Abschlägen der Schwergewichte Airbus, Siemens und Linde. "Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich weiterhin widerstandsfähig gegen die Belastungsfaktoren", so der Marktteilnehmer. So stehe Deutschland wegen der hohen Abhängigkeit von russischen Lieferungen im Zentrum der Gaskrise. Angesichts der Diskussion um die Weitergabe der hohen Gaspreise an die Kunden galt somit auch das Einzelhandelsminus in Deutschland nicht als wirkliche Überraschung. Lediglich ausgewählte Einzelwerte litten etwas: Im DAX fielen Zalando um 1,4 Prozent. Im SDAX gaben Ceconomy 2,9 Prozent ab. Covestro fielen um 0,5 Prozent nach einer erneut gesenkten Prognose. Varta rutschten um 3,5 Prozent ab. Auch hier fiel die neue Jahresprognose schwächer als erwartet aus. Auch Lufthansa hielten sich trotz Streikabstimmung mit 0,3 Prozent Minus relativ stabil im Markt. Dermapharm zogen um 2,1 Prozent an - trotz der geplanten Übernahme der Arkopharma. Suse stiegen um 4,2 Prozent. EQT will bis zu 100 Millionen Euro in die Papiere investieren. Gut wurde auch die erhöhte Umsatzprognose von Stabilus aufgenommen, die Aktien stiegen um 2,4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Es gab keine Auffälligkeiten, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Dass der Wirtschaftsprüfer KPMG Windeln.de voraussichtlich Versagungsvermerke für den Jahres- und Konzernabschluss 2021 des Unternehmens erteilen will, bewegte den Kurs nur wenig. Die Papiere wurden 1,6 Prozent schwächer gehandelt. "Das ist ein Pennystock, da passierte heute Abend nicht viel", so der Marktteilnehmer.

USA - AKTIEN

Knapp behauptet - Das Geschehen wogte zwischen Rezessionsängsten einer- und nachlassenden Zinsspekulationen andererseits hin und her. Daten ließen zumindest die Hoffnung lebendig, dass die USA ohne harte Rezession auskommen könnten. Im Handel wurde zudem darauf verwiesen, dass sich beim ISM die Preiskomponente deutlich abgeschwächt hatte. Dieser Aspekt dämpfte zugleich die Zinserhöhungsspekulationen etwas, wodurch Aktien tendenziell gestützt wurden. Auch die einbrechenden Erdölpreise reduzierten die Inflations- und Zinssorgen etwas. Ölwerte standen mit einem Sektorminus von 2,2 Prozent unter Druck. Der Dow wurde derweil von einem Aufschlag von 6,1 Prozent bei Boeing gestützt. Der Flugzeugkonzern hatte eine behördliche Hürde für die Wiederaufnahme der Auslieferungen seines Typs 787 Dreamliner genommen. Pepsico und Celsius haben eine Vereinbarung über eine langfristige Vertriebsvereinbarung getroffen. Celsius machten einen Kurssprung um 11,1 Prozent nach oben, Pepsico notierten 1,1 Prozent höher. EVO Payments schnellten um 23,6 Prozent empor, nachdem Global Payments die Übernahme angekündigt hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,90 +1,6 2,88 216,6 5 Jahre 2,65 -3,0 2,68 139,2 7 Jahre 2,63 -5,5 2,68 118,9 10 Jahre 2,59 -6,0 2,65 107,9 30 Jahre 2,91 -9,3 3,01 101,5

Am Rentenmarkt überwogen die Konjunktursorgen, mit den steigenden Notierungen sanken die Renditen. Zudem belasteten nachgebende Zinserwartungen die Renditen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo., 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0126 +0,1% 1,0260 1,0126 -9,7% EUR/JPY 138,32 -0,5% 135,06 138,32 +2,7% EUR/CHF 0,9753 +0,1% 1,0525 0,9753 -5,9% EUR/GBP 0,8421 +0,1% 0,8373 0,8421 -0,2% USD/JPY 136,60 -0,7% 131,66 136,60 +13,6% GBP/USD 1,2024 +0,0% 1,2253 1,2024 -9,4% USD/CNH 6,7691 -0,0% 6,7814 6,7691 +6,7% Bitcoin BTC/USD 20.837,45 -0,5% 23.023,84 20.837,45 -50,5%

Der Dollarindex gab 0,5 Prozent nach. "Die schwachen realwirtschaftlichen Daten aus China sind kein gutes Zeichen für den US-Dollar", so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Eine sinkende Nachfrage aus China bedeute auch, dass weltweit weniger Energie nachgefragt werde. "Wenn aber die Energiepreise nicht mehr steigen, dann steigt auch der Wert der US-Exportgüter nicht mehr." Damit entfalle ein wesentlicher Treiber der Dollar-Stärke.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 93,24 93,89 -0,7% -0,65 +30,3% Brent/ICE 99,26 100,03 -0,8% -0,77 +33,3%

Wie sehr Anleger noch immer eine globale Rezession fürchteten, zeigte sich bei den abstürzenden Erdölpreisen - belastet von schwachen Konjunkturdaten aus China. China stehe schon an der Schwelle zur Rezession, hieß es. Rezessions- und Nachfragesorgen drückten die Erdölpreise kräftig und WTI (-4,8%, Brent -4,1%) auf den tiefsten Stand seit dem 25. Februar. Belastet wurden die Preise auch durch ein überraschend hohes Angebot aus Libyen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.773,32 1.772,23 +0,1% +1,09 -3,1% Silber (Spot) 20,23 20,36 -0,6% -0,13 -13,2% Platin (Spot) 911,98 910,99 +0,1% +0,99 -6,0% Kupfer-Future 3,48 3,54 -1,8% -0,07 -21,5%

Nachgebende Zinserwartungen und gesunkene Marktzinsen stützten den Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

AUSTRALIENS ZENTRALBANK erhöht Cash Rate Zielsatz um 50 Bpt auf 1,85%

UKRAINE-KRIEG

- Die USA geben weitere Militärhilfen für die Ukraine im Wert von 550 Millionen Dollar frei. Geliefert werden soll unter anderem mehr Munition für Raketenwerfer vom Typ Himars und für andere Waffen, teilte der für Themen der nationalen Sicherheit zuständige Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, mit.

- Die Ukraine hat das erste Mehrfachraketenwerfersystem vom Typ Mars-II aus Deutschland erhalten. Dies teilte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

COVESTRO

hat im zweiten Quartal von höheren Durchschnittspreisen profitiert, konnte die deutlich gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe aber nur teilweise kompensieren. Während der Umsatz bei leicht rückläufigen Mengen um 19 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zulegte, brach der Überschuss um mehr als die Hälfte auf 199 Millionen von 449 Millionen Euro ein, wie der Kunststoffhersteller bei Vorlage der kompletten Zwischenbilanz in Leverkusen mitteilte.

Bereits am vergangenen Freitag hatte Covestro unter Verweis auf die drastisch gestiegenen Energiekosten und die konjunkturelle Eintrübung seine Prognose gesenkt - zum zweiten Mal in diesem Jahr. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werden nur zwischen 1,7 Milliarden und 2,2 Milliarden Euro Gewinn (EBITDA) erwartet, statt wie bisher 2 Milliarden bis 2,5 Milliarden Euro. Bis Mai standen sogar 2,5 Milliarden bis 3 Milliarden auf dem Plan.

FRESENIUS

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Zulassungsantrag von Fresenius Kabi für MSB11456, einem Biosimilar-Kandidaten von Actemra (Tocilizumab), zur Prüfung akzeptiert.

MEDIOS

Matthias Gärtner bleibt länger CEO der Medios AG. Der Aufsichtsrat des Unternehmens verlängerte den Vertrag mit dem Vorsitzenden des Vorstands vorzeitig bis zum 31. Januar 2025.

WINDELN.DE

Der Wirtschaftsprüfer KPMG des Online-Händlers Windeln.de will voraussichtlich Versagungsvermerke für den Jahres- und Konzernabschluss 2021 des Unternehmens erteilen. Es bestünden Zweifel an der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, weil die letzte geplante Kapitalerhöhung am 1. Juli 2022 abgebrochen werden musste, teilte das Unternehmen mit. Der Online-Händler sieht die eigene Situation ganz anders als der Wirtschaftsprüfer. Windeln.de sieht sich ungeachtet des ausbleibenden Emissionserlöses aus der abgesagten Kapitalerhöhung weiterhin weder zahlungsunfähig noch überschuldet im insolvenzrechtlichen Sinne.

APPLE

will neue Anleihen ausgeben, um den Rückkauf von Aktien und die Zahlung von Dividenden zu finanzieren. Der iPhone-Hersteller plant eine vierteilige Transaktion, die aus Anleihen mit 7-, 10-, 30- und 40-jähriger Laufzeit besteht.

