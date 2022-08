Der Dax startete robust in die neue Handelswoche. Im Fokus des gestrigen Montagshandel (01.08.) stand der wichtige Kursbereich von 13.500 Punkten. Mit einem beherzten Sprung über diese Hürde hätte der Dax die Chance, seine Erholung entscheidend voranzutreiben. In diesem Fall würde sich für den Index die Tür in Richtung 14.000 Punkten öffnen. Auf der Unterseite sollte es für den Dax aus charttechnischer Sicht nun nicht mehr unter die 13.000er Marke ...

