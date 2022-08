Die Spannungen zwischen den USA und China um Taiwan dürften sich am Dienstag auch am deutschen Aktienmarkt bemerkbar machen. Der DAX bleibt nach dem starken Juli zunächst im Konsolidierungsmodus und wird etwas schwächer erwartet. Frische Impulse für einzelne Werte aus der ersten und zweiten Reihe dürfte die Berichtssaison liefern.In den Spannungen um Taiwan wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh in der demokratischen Inselrepublik ...

