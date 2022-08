DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die australische Notenbank hat ihren Leitzins das dritte Mal in Folge um 50 Basispunkte angehoben und vor dem schmalen Grad zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums bei gleichzeitiger Eindämmung der größten Inflationsgefahr seit einer Generation gewarnt. Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte die sogenannte Cash Rate auf 1,85 Prozent von 1,35 Prozent. Damit rückt der Leitzins immer näher an die Marke von 2,50 Prozent - das Niveau, das RBA-Gouverneur Philip Lowe zuletzt als neutral bezeichnet hatte. Seit Mai hat Australiens Zentralbank den Leitzins damit um 175 Basispunkte angehoben und damit so schnell wie seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr.

Der Rat messe der Rückkehr der Inflation in den Bereich von 2 bis 3 Prozent im Laufe der Zeit hohe Priorität bei, während die Wirtschaft auf einem ausgeglichenen Niveau gehalten werden solle, sagte Lowe. Doch der Pfad zur Erreichung dieses Gleichgewichts sei schmal und mit Unsicherheiten behaftet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 2Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

22:17 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q (vor Börsenbeginn)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.100,25 -0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.896,75 -0,5% Nikkei-225 27.634,14 -1,3% Hang-Seng-Index 19.637,61 -2,6% Kospi 2.436,95 -0,6% Shanghai-Composite 3.182,19 -2,4% S&P/ASX 200 6.997,00 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorzeichen dominieren am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Andauernde Konjunktursorgen nach jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten aus China und den USA dämpfen die Stimmung. Händler berichten überdies von Nervosität wegen der Gefahr sich zuspitzender geopolitischer Spannungen: Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, befindet sich derzeit auf einer Reise durch mehrere Länder der Region und wird möglicherweise auch Taiwan besuchen. Beobachter fürchten, dass dies die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China noch stärker belasten würde. Vor allem an den chinesischen Börsen geht es mit den Kursen nach unten. Am japanischen Aktienmarkt leiden besonders Aktien exportabhängiger Unternehmen unter der Aufwertung des Yen. Die japanische Währung gilt als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten. Kaum verändert zeigt sich der S&P/ASX-200 in Sydney, nachdem die Reserve Bank of Australia den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht hat. Nach dem Einbruch der Ölpreise vom Vortag stehen Branchenaktien in der ganzen Region unter Druck. In Tokio geht es für Inpex um 2,4 Prozent abwärts und für Japan Petroleum Exploration um 1,9 Prozent. CNOCC fallen in Hongkong um 3,2 Prozent. Woodside geben in Sydney um 1,5 Prozent nach. Der Kurs der südkoreanischen S-Oil sinkt um 2,6 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Pinterest-Aktie sprang um 21,4 Prozent. Die Zahlen wurden als eher enttäuschend bezeichnet. Schützenhilfe erhielt die Aktie aber vom aktivistischen Investor Elliott Management. Dieser hatte mitgeteilt, dass er mit einer Beteiligung von etwa 9 Prozent nunmehr größter Aktionär sei. Positiv wurde auch aufgenommen, dass die Zahl der Nutzer im zweiten Quartal anders als erwartet im Vergleich zum ersten stabil geblieben war. Gleichzeitig vermeldete der Betreiber der gleichnamigen Online-Pinnwand das schwächste Wachstum seit zwei Jahren und rutschte überdies in die Verlustzone. Wegen rückläufiger Werbeeinnahmen erwartet das Unternehmen, dass sich sein Wachstum weiter abschwächt.

Mosaic verbilligten sich um 3,2 Prozent. Der Düngemittelkonzern hatte den Gewinn im zweiten Quartal mehr als verdoppelt und den Ausbau seiner Produktion angekündigt, um die wachsende Nachfrage der Landwirtschaft bedienen zu können. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn bereits um fast 35 Prozent zugelegt, während der S&P-500 um gut 13 Prozent nachgegeben hat.

Positiv wurden die Zahlen von Avis Budget (+5,2%) aufgenommen. Der Autoverleiher hatte den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr unerwartet kräftig gesteigert. Auch der Umsatz übertraf die Erwartungen des Marktes. Bei Activision Blizzard (-0,1%) war der Umsatz nicht so stark geschrumpft wie befürchtet. Die Aktie sei allerdings von der bevorstehenden Übernahme durch Microsoft gebremst worden, hieß es. Die Aktie von Zoominfo verteuerte sich um 11,3 Prozent, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick erhöht hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.798,40 -0,1% -46,73 -9,7% S&P-500 4.118,62 -0,3% -11,67 -13,6% Nasdaq-Comp. 12.368,98 -0,2% -21,71 -20,9% Nasdaq-100 12.940,78 -0,1% -7,19 -20,7% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 862 Mio 1,25 Mrd Gewinner 1.766 2.316 Verlierer 1.512 911 Unverändert 181 194

Knapp behauptet - Das Geschehen wogte zwischen Rezessionsängsten einer- und nachlassenden Zinsspekulationen andererseits hin und her. Daten ließen zumindest die Hoffnung lebendig, dass die USA ohne harte Rezession auskommen könnten. Im Handel wurde zudem darauf verwiesen, dass sich beim ISM die Preiskomponente deutlich abgeschwächt hatte. Dieser Aspekt dämpfte zugleich die Zinserhöhungsspekulationen etwas, wodurch Aktien tendenziell gestützt wurden. Auch die einbrechenden Erdölpreise reduzierten die Inflations- und Zinssorgen etwas. Ölwerte standen mit einem Sektorminus von 2,2 Prozent unter Druck. Der Dow wurde derweil von einem Aufschlag von 6,1 Prozent bei Boeing gestützt. Der Flugzeugkonzern hatte eine behördliche Hürde für die Wiederaufnahme der Auslieferungen seines Typs 787 Dreamliner genommen. Pepsico und Celsius haben eine Vereinbarung über eine langfristige Vertriebsvereinbarung getroffen. Celsius machten einen Kurssprung um 11,1 Prozent nach oben, Pepsico notierten 1,1 Prozent höher. EVO Payments schnellten um 23,6 Prozent empor, nachdem Global Payments die Übernahme angekündigt hatte.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,90 +1,6 2,88 216,6 5 Jahre 2,65 -3,0 2,68 139,2 7 Jahre 2,63 -5,5 2,68 118,9 10 Jahre 2,59 -6,0 2,65 107,9 30 Jahre 2,91 -9,3 3,01 101,5

Am Rentenmarkt überwogen die Konjunktursorgen, mit den steigenden Notierungen sanken die Renditen. Zudem belasten nachgebende Zinserwartungen die Renditen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0273 +0,1% 1,0260 1,0235 -9,7% EUR/JPY 134,09 -0,7% 135,06 135,35 +2,5% EUR/GBP 0,8386 +0,2% 0,8373 0,8391 -0,2% GBP/USD 1,2250 -0,0% 1,2253 1,2196 -9,5% USD/JPY 130,55 -0,8% 131,66 132,23 +13,4% USD/KRW 1.307,37 -0,0% 1.307,78 1.303,19 +10,0% USD/CNY 6,7710 +0,0% 6,7688 6,7521 +6,5% USD/CNH 6,7834 +0,0% 6,7814 6,7612 +6,8% USD/HKD 7,8498 -0,0% 7,8500 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6956 -1,0% 0,7027 0,7004 -4,2% NZD/USD 0,6309 -0,4% 0,6333 0,6301 -7,6% Bitcoin BTC/USD 22.878,96 -0,6% 23.023,84 23.219,47 -50,5%

Der Dollarindex gab 0,5 Prozent nach. "Die schwachen realwirtschaftlichen Daten aus China sind kein gutes Zeichen für den US-Dollar", so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Eine sinkende Nachfrage aus China bedeute auch, dass weltweit weniger Energie nachgefragt werde. "Wenn aber die Energiepreise nicht mehr steigen, dann steigt auch der Wert der US-Exportgüter nicht mehr." Damit entfalle ein wesentlicher Treiber der Dollar-Stärke.

Nachdem die australische Notenbank den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht hat, gibt der australische Dollar zu seinem US-Pendant nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 93,30 93,89 -0,6% -0,59 +30,4% Brent/ICE 99,23 100,03 -0,8% -0,80 +33,2% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 0,00 199,50 0% 0,00 +234,3%

Wie sehr Anleger noch immer eine globale Rezession fürchteten, zeigte sich bei den abstürzenden Erdölpreisen - belastet von schwachen Konjunkturdaten aus China. China stehe schon an der Schwelle zur Rezession, hieß es. Rezessions- und Nachfragesorgen drückten die Erdölpreise kräftig und WTI (-4,8%, Brent -4,1%) auf den tiefsten Stand seit dem 25. Februar. Belastet wurden die Preise auch durch ein überraschend hohes Angebot aus Libyen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.773,65 1.772,23 +0,1% +1,42 -3,1% Silber (Spot) 20,22 20,36 -0,7% -0,14 -13,3% Platin (Spot) 910,50 910,99 -0,1% -0,49 -6,2% Kupfer-Future 0,00 3,55 0% 0 -20,0% YTD zu Vortagsschluss

Nachgebende Zinserwartungen und gesunkene Marktzinsen stützten den Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia hat den Leitzins um 50 Basispunkte auf 1,85 Prozent erhöht.

VERBRAUCHERPREISE SÜDKOREA

Die Verbraucherpreise stiegen um Juli insgesamt um 0,5 Prozent zum Vormonat und um 6,3 Prozent zum Vorjahr. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,5 bzw 6,4 Prozent gerechnet. In der Kernrate stiegen die Preise auf Jahressicht um 3,9 Prozent und verglichen mit dem Vormonat um 0,4 Prozent.

APPLE

will neue Anleihen ausgeben, um den Rückkauf von Aktien und die Zahlung von Dividenden zu finanzieren. Der iPhone-Hersteller plant eine vierteilige Transaktion, die aus Anleihen mit 7-, 10-, 30- und 40-jähriger Laufzeit besteht.

