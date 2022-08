NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Quartalsberichtssaison des europäischen Immobiliensektors sei bisher besser als erwartet gelaufen, denn fast 40 Prozent der Unternehmen hätten ihre Ziele angehoben, schrieb Analyst Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sollte sich nach Überschreiten des "Angsthöhepunkts" bei den Hypothekenzinsen die Fokussierung darauf weiter abschwächen und durch Rezessionsängste ersetzt werden, dürften Vonovia und LEG am meisten davon profitieren./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 20:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

