FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLUE RIVER H.PO.CO.HD-,10 PYW BMG126341046
AB/FROM ONWARDS 02.08.2022
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLUE RIVER H.PO.CO.HD-,10 PYW BMG126341046
AB/FROM ONWARDS 02.08.2022
BLUE RIVER HOLDINGS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de