Der chinesische Elektroautobauer BYD verkauft seine Fahrzeuge zu einem Großteil in der Heimat. Außerhalb Chinas ist das Unternehmen mit geringen Stückzahlen in einigen süd- und mittelamerikanischen Ländern, in Norwegen und seit kurzem auch in Japan aktiv. In Europa soll nun weiter expandiert werden.Bereits Anfang Juli erklärte BYD, dass man einen Vertriebspartner für die Niederlande gefunden habe. Mit Schweden und Deutschland sollen nun die nächsten europäischen Länder erschlossen werden, wie der ...

