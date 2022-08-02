Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 02.08.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 664 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RPBW ISIN: AU000000CXU9 Ticker-Symbol: UFX 
Frankfurt
02.08.22
08:20 Uhr
0,004 Euro
+0,001
+33,33 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
CAULDRON ENERGY LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAULDRON ENERGY LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CAULDRON ENERGY
CAULDRON ENERGY LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CAULDRON ENERGY LIMITED0,004+33,33 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.