Nach einem deutlichen Wachstum im ersten Halbjahr (10,2 %) wird man optimistischer für das Gesamtjahr. Und so hebt der Duft- und Aromenhersteller seine Umsatzerwartungen an: Nun rechnet man mit einem vergleichbaren Wachstum von deutlich mehr als 7 % statt wie bisher mit 5 bis 7 %. Die Nachfrage ist in vielen Bereichen deutlich gestiegen - das gibt Auftrieb! Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



