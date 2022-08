Der britische Energiekonzern BP will seine Anleger an den ölpreisbedingten Milliardengewinnen teilhaben lassen. Das neue Aktienrückkaufprogramm habe ein Volumen von 3,5 Milliarden Dollar. Zudem soll nun eine Zwischendividende von über 6,00 US-Cent je Aktie ausgeschüttet werden, nachdem im Auftaktquartal 5,46 US-Cent gezahlt wurden.Auch im ersten Quartal hatten die Ölpreise zwar schon für hohe Gewinne gesorgt, allerdings gab es Belastungen durch eine abgeschriebene Beteiligung am russischen Rosneft-Konzern. ...

