DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future legt am Dienstag im Verlauf zu. Der September-Kontrakt steigt um 45 Ticks auf 158,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,13 Prozent und das Tagestief bei 158,57 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.999 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 21 Ticks auf 128,35 Prozent.

An den Anleihemärkten ist die Aufwärtsbewegung intakt, getrieben durch Konjunktursorgen, die wiederum die Zinserwartungen in Schach halten. Die Marktstrategen der Helaba verweisen darauf, dass die Bundkurve flacher wird und der 10/2-Spread in den USA weiter invers bleibt. Dem Bund-Future ist es zeitweise gelungen, die Marke von 159,00 kurzzeitig zu überwinden. Der Aufwärtsimpuls sei intakt und insofern sind erneute Kursgewinne möglich, wenngleich heute keine fundamentalen Impulse zu erwarten seien.

August 02, 2022 02:33 ET (06:33 GMT)

