Berlin (ots) -Das führende Interview-Magazin für die Wirtschaft in der DACH-Region, der Businesstalk am Kudamm, präsentiert Ihnen die meistgesehenen Interviews im Monat Juli 2022. Neben Video-Interviews auf dem Youtube-Channel werden täglich neue Interviews in unserem Onlinemagazin veröffentlicht. Der Businesstalk hat im Monat Juli 403.000 Menschen erreicht, davon waren 40,8% weiblich und 59,2 % männlich. Die Zuschauer sind im Monat Juli 2022 folgenden Altersklassen zuzurechnen: 18 - 24 Jahre 28,7 %, 25 - 34 Jahre 23,7 %, 35 - 44 Jahre 19,1 %, 45 - 54 Jahre 11,9 %, 55 - 64 Jahre 8,2 %, 65+ Jahre 5,4 %. Die Top-Aufruf-Länder sind wie im Vormonat Deutschland mit 89,1 %, Österreich mit 4,6 %, Luxemburg 1,3% und die Schweiz mit 1 %.Die meistgesehenen Interviews im Juli 2022Modernes Recruiting mit der Use2Connect App - Sascha Reinhard (bfb-concept)Mandanten mit Rückabwicklungsproblematiken - Patrick Held (IEM - Internationale Expertenmanufaktur)Auslands-Recruiting mit APGLOBAL - Jan Gierke (A+P Recruiting KG)Kerstin Bontschev: bc connect GmbH insolvent! Drohen Rückforderungen durch den Insolvenzverwalters?Auswanderer-Beratung - Antje Hüfner (Nordic Way GmbH)Professionelles Offpage SEO - Gesina Kunkel (impulsQ GmbH)Die Zukunft des Recruitings - Holger Resack (HR-Recruiting Services GmbH)Jens Reime: Bürger speichern Energie eG insolvent. Was geschädigte Anleger jetzt tun können?Unlauterer Wettbewerb - Dr. Mady Meiners (Sozietät Streitbörger)Vom Trainingsanzug zum Dreiteiler - Peter Misch (PraeLux Gesellschaft für Investmentberatung mbH)Die beliebtesten Krankenzusatzversicherungen - Nadine Winzer (HanseMerkur)Neues Lieferkettengesetz & Blockchain-Technologien - Arman Sarhaddar (Vault Security Systems AG)Kapitalanlage Immobilien - Jerrit Wentorp (BAP Capital GmbH)Was ist bei der Digitalisierung entscheidend? Thomas Regele & Fabian Huber (Sybit GmbH)Marketing-Coaching für Künstler - Franziska Sevik (Favori Media)Mit Leichtigkeit zum Erfolg - Hakan Alkan (Alkan & Partner Consulting)Diversifikation im Portfolio mit Rohstoffen - Rolf Pieper (IEM - Internationale Expertenmanufaktur)Recruiting Kanäle: Wie komme ich an die richtigen KandidatInnen? Alexander Uraji (HR-Recruiting)Dialyse & Xenotransplantation - Dr. Martin Pachmann (Fresenius Medical Care)Optimierung von Vertriebsprozessen - Gennaro Rino Caravanteranksider.de: Onlinemarktplatz für professionelles Link-Building - Marco Möschter im InterviewOptimierung der 1. Meile als Grundlage der Digitalisierung - Myrko Rudolph (exapture GmbH)Weiterbildung von Vertriebsmitarbeitern - Güney Yogurtcu (Pandemic Sales Coaching)Depression & Burnout - Jeanette Christine RessemannStraffung nach Gewichtsverlust und Schwangerschaft - Dr. med. Holger Klose (art | MED Berlin)