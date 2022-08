DJ Wirtschaftsweise unterstützt Arbeitgebervorstoß zu späterer Rente

BERLIN (Dow Jones)--In der Diskussion um ein späteres Renteneintrittsalter haben Arbeitgebervertreter Unterstützung von der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer erhalten. Damit widerspricht das Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der einen späteren Renteneintritt ablehnt.

"Eine längere Lebensarbeitszeit wäre sinnvoll, um das Rentensystem langfristig zu stabilisieren", sagte die Münchner Wirtschaftsprofessorin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Schnitzer gab allerdings zu bedenken, dass sich eine längere Lebensarbeitszeit "frühestens im nächsten Jahrzehnt auf den Arbeitsmarkt und die Lohnentwicklung auswirken" würde. Ein Zusammenhang zwischen der Lebensarbeitszeit und der aktuellen Inflation bestehe deshalb nicht

Heil sagte den Funke-Zeitungen, er fände den flexiblen Übergang in den Ruhestand richtig. "Aber die Vorstellung, dass man im Stahlwerk oder an der Supermarktkasse, als Polizistin oder als Krankenschwester bis 70 arbeiten soll, die können nur Leute haben, die in einer ganz anderen Welt leben", sagte Heil. "Ich halte es für eine Phantomdebatte, bis 70 arbeiten zu wollen oder zu sollen."

Zuvor hatte der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, wegen der steigenden Lebenserwartung eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 67 auf 70 und eine längere Wochenarbeitszeit gefordert. "Schaut man sich die demografische Entwicklung und die Belastungen der Sozial- und Rentenkassen an, dann sind die Reserven aufgebraucht", hatte Wolf zuvor den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt. "Wir werden länger und mehr arbeiten müssen."

Der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen unterstützte Wolfs Vorschlag in der Bild-Zeitung. "Der Vorschlag ist richtig und wichtig: Denn er hilft gegen Altersarmut und entlastet zudem die Rentenkasse, die vor dem Kollaps steht", meinte Raffelhüschen.

Gewerkschaften und Sozialverbände lehnen den Vorstoß hingegen ab. Der Sozialverband VdK hat erklärt, dass eine Rente mit 70 eine "reine Rentenkürzung" wäre. Denn viele schafften es schon heute kaum, bis zur Regelaltersgrenze zu arbeiten.

