Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/82: Österreich Plus Depot (boersenwerte) incl. AT&S und Strabag stark, Erste-Rätsel, Diana wars Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/82 geht es um das starke "Österreich Plus"-Depot des Teams von boersenwerte für den Austria Börsenbrief mit u.a. AT&S und Strabag. Weiters um den Juli-Sieg der Andritz, ein bissl Unverständnis, warum die Erste Group heute Tagesverlierer ist. Erwähnt werden: Auflösung "We've got tonight", es war Diana ...

