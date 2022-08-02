BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FUCHS PETROLUB AUF 40 (42) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KION AUF 68 (88) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SFC ENERGY AUF 34 (37) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 55 (60) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 50 (60) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 37 (58) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR LINDE AUF 350 (352) EUR - 'BUY'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR FUCHS PETROLUB AUF 36 (37) EUR - 'KAUFEN'JPMORGAN HEBT DELIVERY HERO AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 65 (32) EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 780 (720) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 113 (112) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 7 (8) CHF - 'HOLD'BERENBERG HEBT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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