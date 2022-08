Paris (ots/PRNewswire) -Intersec (oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für mobile Daten und Location Intelligence, hat für das am 31. März 2022 beendete Geschäftsjahr historische Ergebnisse vorgelegt. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40 %.Diese beispiellose Leistung ist auf die verstärkte Präsenz des Unternehmens auf dem Markt für unternehmenskritische Kommunikation (MCX) zurückzuführen und wird durch eine starke Fokussierung auf globale Aktivitäten unterstützt, die Experten näher an die Kunden bringen. Intersec betreut heute 65 Kommunikationsdienstleister und Behörden in mehr als 50 Ländern.Business Highlights· Umsatzanstieg um 40 % im Vergleich zum GJ2021· Einnahmen aus der öffentlichen Sicherheit, multipliziert mit 9,7· Hervorragende Umsatzdynamik in EMEA und Asien mit starken zweistelligen Zuwachsraten in jeder Region· Ein weiteres profitables Jahr mit einer deutlichen Steigerung der EBITDA-Marge· 250.000.000 zusätzliche Menschen und Geräte, die rund um die Uhr über unsere Lösungen erreichbar sind, so dass wir am Ende des Geschäftsjahres 850.000.000 erreicht haben und uns schnell auf eine Milliarde zubewegen· 40 % der Mitarbeiter sind weltweit beschäftigt, gegenüber 25 % im GJ2021Yann Chevalier, CEO von Intersec:"Dies war unser erfolgreichstes Jahr seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2004. Wir bauen weiterhin auf diese Dynamik, um sowohl unseren Umsatz als auch unser Ergebnis mit zweistelligen Raten zu steigern, und das in einer Zeit erhöhter Unsicherheit im Technologiesektor. Wir sehen weiterhin eine wachsende Nachfrage nach unserer Suite für die öffentliche Sicherheit und nutzen den Wandel von Telco zu Techco, um unsere 5G-fähige Standortplattform zu positionieren."Informationen zu IntersecIntersec ist ein weltweit führender Anbieter von mobilen Daten- und Location Intelligence-Lösungen. Unsere Lösungen wurden von Experten für schnelle Daten entwickelt und unterstützen Regierungen und Telekommunikationsunternehmen bei ihrer datengesteuerten Revolution, um greifbare Werte zu schaffen - von der effizienten Warnung bei Gefahr bis zur Erschließung neuer Einnahmequellen. Unsere 65 Kunden in 50 Ländern nutzen unsere Instrumente, um 850 Millionen mobile Geräte rund um die Uhr zu erreichen, zu orten und zu kartieren, und unsere Lösungen für öffentliche Warnungen decken 28 % der Bevölkerung in der Europäischen Union ab. Bei Intersec geht Privacy by Design weit über akzeptierte Standards hinaus und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften, unabhängig davon, wo unsere Kunden tätig sind.Für weitere Informationen: Charlotte Cardona, Direktorin für Kommunikation, charlotte.cardona@intersec.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1828752/Intersec_Logo.jpgPressekontakt:+33 6 74 39 12 93Original-Content von: Intersec, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107745/5287066