Im Verlauf eines ruhigen Handels haben die US-Börsen am Dienstag leicht nachgegeben. Laut den Daten vom Institute for Supply Management (ISM) fiel zudem die Stimmung in der US-Industrie im Juli mit 52,8 Punkten auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Der Dow Jones schloss nach einem wechselhaften Verlauf mit einem Minus von 0,14 % bei 32.798 Punkten. Der S&P 500 gab um 0,28 % auf 4.118 Punkte nach, während der Technologieindex Nasdaq 100 um 0,06 % auf 12.940 Punkte sank. Bei den Einzelwerten stand Boeing im Fokus. Die Aktie des Flugzeugbauers schloss 6,1 % fester. Der Grund: Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg soll der Airbus-Rivale bald wieder mit den Auslieferungen des Langstreckenjets 787 ("Dreamliner") beginnen dürfen. Boeing habe dafür von der US-Luftfahrtaufsicht FAA eine vorläufige Genehmigung erhalten, wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete. Die schwachen Vorgaben aus den USA und die Spannungen um den anstehenden Taiwan-Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi belasteten heute im frühen Handel den Dax. Der deutsche Leitindex eröffnete mit einem Minus von 0,44 % bei 13.419 Punkten.





