Mit großer Spannung wurden in der vergangenen Woche die Zahlen von Intel erwartet. Die Enttäuschung der Marktakteure ob der durchwachsenen Qualität der Finanzergebnisse brach sich in einem veritablen Abverkauf Bahn. Mittlerweile scheint sich in Bezug auf Intel der Staub etwas gelegt zu haben. Mit AMD wird nun kurzfristig ein weiterer unserer drei heutigen Protagonisten seine Quartalszahlen veröffentlichen. Die Marktakteure scheinen im Vorfeld optimistisch ...

