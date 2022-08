Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbanken der ganzen Welt kämpfen derzeit gegen die Inflation, so die Analysten von Postbank Research.Diese Woche stünden die australischen, indischen und britischen Währungshüter im Mittelpunkt. Während die jüngste Inflationsrate in Australien mit 6,1% niedriger ausgefallen sei als erwartet, sei eine nachhaltige Verbesserung kaum in Sicht. Im dritten Quartal würden traditionell die Preise für Versorgungsleistungen angepasst, und im vierten Quartal laufe die befristete Steuererleichterung für Kraftstoffe aus. Im Vereinigten Königreich hätten steigende Benzin- und Lebensmittelpreise zu einem Anstieg der Inflationsrate auf 9,4% im Juni geführt - ein neues 40-Jahres-Hoch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...