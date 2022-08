Der australische Dollar ist heute die Währung mit der schlechtesten Performance in den G10-Ländern und verlor 1,3% gegenüber dem US-Dollar und 2% gegenüber dem japanischen Yen. Hauptgrund für die schwache Performance des AUD ist die heutige RBA-Sitzung, aber auch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China spielen eine Rolle. Die Reserve Bank of Australia (RBA) kündigte eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte an und entsprach damit den Markterwartungen. Die Erklärung ließ ...

