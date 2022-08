NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach einer Erhöhung des Umsatzausblicks auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen sei stark gewachsen und der neue Ausblick liege über den Erwartungen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe das Unternehmen im ersten Halbjahr beim operativen Ergebnis auch von einem Sondereffekt profitiert. Doch selbst ohne diesen hätte der Gewinn noch leicht über der mittleren Marktschätzung gelegen./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

