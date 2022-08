Trotz anhaltend hoher Corona-Zahlen in Deutschland läuft die Aktie des Ticketvermarkters CTS Eventim immer besser. Die Hoffnung beruht darauf, dass die Coronamaßnahmen wie in Österreich oder Frankreich sukzessive abgebaut werden. Hinzu kommt ein starkes Kaufsignal, das zum Einstieg in ein Faktorzertifikat verleitet.In Österreich wird die Quarantäne abgeschafft, in Frankreich sogar alle Corona-Maßnahmen. Viele Investoren setzen daher auf ein Comeback solcher Unternehmen, die unter den Einschränkungen ...

