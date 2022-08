"Die Hauspreise in Deutschland werden wohl oder übel fallen, wenn die Zinsen weiter steigen und die Wirtschaft stagniert."Walldorf - Der Wettlauf auf dem deutschen Wohnungsmarkt geht weiter: Neue Zahlen zeigen, dass die Hauspreise im ersten Quartal 2022 erneut gestiegen sind. Experten sehen jedoch Anzeichen dafür, dass der Preisanstieg bald an Schwung verlieren könnte. Hauspreise steigen im vierten Quartal in Folge um mehr als 10 Prozent Der Kauf eines Hauses in Deutschland hat sich zu Jahresbeginn erneut verteuert.

