DJ MAKRO TALK/Bitkom:5G ist für 85 Prozent der Industriebetriebe relevant

Die fünfte Generation im Mobilfunk (5G) ist für 85 Prozent der Industrieunternehmen relevant. Das ergab eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 500 Industrieunternehmen ab 100 Beschäftigten in Deutschland. Demnach ist für 85 Prozent der produzierenden Unternehmen die Verfügbarkeit von 5G wichtig - für 52 Prozent sehr wichtig und 33 Prozent eher wichtig. "5G erreicht ausgesprochen hohe Datenraten bei einer geringen Verzögerungszeit und gewährleistet so eine hochzuverlässige, sichere und schnelle Datenübertragung. Dadurch können die Unternehmen ihre Fertigung flexibel, mobil und effizient gestalten", erklärte Nick Kriegeskotte, Leiter Infrastruktur und Regulierung beim Bitkom. "Die Industrie in Deutschland hat diese Vorteile erkannt, muss den Kommunikationsstandard in den Unternehmen aber erst noch etablieren." Laut Umfrage setzen 29 Prozent der Unternehmen 5G in der Produktion bereits ein - im Vorjahr waren es erst 8 Prozent - und 42 Prozent planen den Einsatz oder diskutieren darüber.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2022 04:34 ET (08:34 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.