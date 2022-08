Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsraten dürften sich in den USA und der Eurozone in der Nähe ihrer kurzfristigen Höchststände bewegen, so die Analysten von Postbank Research.Während die Inflationsentwicklung für die kommenden Monate aus heutiger Sicht einigermaßen zuverlässig prognostiziert werden könne, hänge die mittel- bis längerfristige Prognose von zahlreichen Variablen ab. Strukturelle Entwicklungen wie ungünstige demografische Trends, die Verlangsamung der Globalisierung oder die grüne Transformation dürften in den kommenden Jahren bestimmende Einflussfaktoren für die Inflationsentwicklung sein. ...

