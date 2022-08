In Norwegen wurden im Juli 5.123 neue Elektro-Pkw registriert, die damit einen Anteil von 70,7 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen des Monats erreichten. Hinzu kamen 890 neue Plug-in-Hybride. Bei den Modellen führte im Juli der Skoda Enyaq mit 673 Zulassungen das Ranking in Norwegen an. Mit den 5.123 neuen Elektroautos hat sich der E-Absatz im Vergleich zum Juni mehr als halbiert - im Vormonat waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...