Von seinem ursprünglich breitbeinig angekündigten Twitter-Kauf will Elon Muks mittlerweile nichts mehr wissen. Unter Verweis auf angeblich nicht vorgelegte Dokumente zu Fake-Accounts will der Milliardär sich aus der Affäre ziehen. Das will der Kurznachrichtendienst, der sich ursprünglich noch gegen die Übernahme wehrte, aber nicht einfach so auf sich sitzen lassen.Twitter zog gegen die neuerlichen Pläne von Musk vor Gericht und jetzt steht auch ein Termin für die Verhandlung fest. Am 17. Oktober wird die erste Anhörung stattfinden. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...