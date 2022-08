D1-Chart EURUSD stieß am Dienstag am 38,2%-Retracement des übergeordneten Abwärtsimpulses auf Widerstand und rutschte daraufhin ins Minus. Vor zwei Wochen ist das Paar bereits an drei aufeinander folgenden Tagen an dem Retracement abgeprallt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation 5 H1-Chart EURUSD ist nach dem heutigen Fehlausbruch unter die Unterstützung bei 1,0245 gefallen, was bedeutet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...