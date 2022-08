DJ Covestro-Prognosesenkung zu zwei Dritteln Energiekosten geschuldet

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prognosesenkung bei Covestro vom vergangenen Freitag ist zu etwa zwei Dritteln eine Folge der noch höheren Energiekosten, mit denen Finanzchef Thomas Toepfer für sein Unternehmen inzwischen rechnet.

"Von den etwa 300 Millionen, die wir unsere Spanne insgesamt reduziert haben, kann man grob gesprochen zwei Drittel auf nochmals höhere Energiekosten zurückführen und den Rest auf die Abschwächung des Wirtschaftswachstums, die wir in der zweiten Jahreshälfte erwarten", sagte Toepfer im Interview mit Dow Jones Newswires.

Der Kunststoffhersteller wird in diesem Jahr wohl rund 2,2 Milliarden Euro für Energie ausgeben müssen, wie aus einer Analystenpräsentation zu entnehmen ist.

Hatte der Konzern aus Leverkusen im März noch mit 1,5 Milliarden Euro Energiekosten gerechnet, so war diese Erwartung im Mai auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro angehoben worden.

Verdoppelte Energiekosten

Mit den rund 2,2 Milliarden, die jetzt erwartet werden, hätten sich die Energiekosten dann gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.

Am vergangenen Freitag hatte Covestro deshalb seine Zielspanne für das operative Ergebnis (EBITDA) um 300 Millionen Euro auf 1,7 bis 2,2 Milliarden von zuvor 2 bis 2,5 Milliarden Euro gesenkt. Für das laufende dritte Quartal erwartet Covestro noch zwischen 300 und 400 Millionen Euro EBITDA, hieß es da. Im Schlussquartal werde man in der Mitte der Spanne dann im Bereich von 200 Millionen Euro liegen, sagte Toepfer jetzt.

"Wir haben im zweiten Quartal gesehen, dass wir nur noch 75 statt 90 Prozent der Energiepreise an die Kunden weitergegeben konnten, sagte Toepfer im Interview. "Das bedeutet natürlich, dass wir es mit einer konjunkturellen Abschwächung zu tun haben, die sich aus unserer Sicht im dritten Quartal fortsetzen wird."

In einzelnen Branchen wie Auto- und Möbelindustrie rechnet der Finanzchef "mit geringeren Mengen als wir sie ursprünglich eingeplant hatten".

Produktionskürzungen bei Gasmangellage

Sollte es zu einer Gasmangellage in Deutschland mit 25 Prozent geringerer Versorgung der Gaskraftwerke kommen, so könnte es zu Produktionskürzungen von 10 bis 40 Prozent an den deutschen Covestro-Standorten kommen, heißt es in der Präsentation des Unternehmens. Pro Monat würde sich dies mit einen niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag beim EBITDA negativ bemerkbar machen. Nur einen Teil des Gasbedarfs könne man mit Heizöl ersetzen, so Finanzchef Toepfer.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

